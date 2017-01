Gisela Valcárcel voló a Miami [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán de que GISELA VALCÁRCEL voló a Miami el último viernes y que permanecerá por esos lares algunas semanas antes de viajar al Medio Oriente. Wow...



MARIO HART hizo un mea culpa y se disculpó con la prensa de espectáculos, pues asegura que no generalizaba cuando dijo que no la necesitaba, porque solo se refería a ‘Amor, amor, amor’ y a ‘PELUCHÍN’. Hummmm...



Me cuentan que PILAR, la exesposa de ROBERT MUÑOZ, líder de la agrupación ‘Clavito y su chela’, está embarazada de otro cumbiambero. Dizque ‘Clavito’ está ‘depre’ y cada vez que canta su tema ‘Siento que no puedo vivir sin ti’, derrama una lagrimita porque todavía no la olvida. Nooo...

La mamita de ANGIE JIBAJA, MAGGIE LIZA, se casó ayer en Valparaíso, Chile, lugar donde reside. Lamentablemente, su hija no pudo estar presente porque está en un reality junto a su pareja Felipe, pero lo transmitieron en vivo por Facebook. ¡Felicidades!...



PEDRITO SUÁREZ VERTIZ lanzó una nueva canción, ‘Siempre aquí en mi piel’, en la que ‘canta’ con la ayuda de la tecnología. Grande, Pedrito, tú puedes... Somos fuga porque mi amorcito se alucina delantero y jura que esta noche meterá un gol de media cancha... Suuuaaveee.

