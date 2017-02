Guillermo Campos se gana la vida vendiendo discos pese a estar en silla de ruedas

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Dicen que GUILLERMO CAMPOS, el popular ‘Feo’ de ‘RISAS Y SALSA’, a pesar de estar en una silla de ruedas, se gana la vida vendiendo sus CD en el jirón de la Unión...



Me cuentan que KAREN SCHWARZ no se pierde ningún show de su esposo EZIO OLIVA, por eso no dudó en acompañarlo al concierto de KUDAI, donde incluso él la hizo subir al escenario, bailó con ella y dio un beso a su avanzado estado de gestación...



MAYELLA LLOCLLA está que salta en un pie de felicidad porque la novela ‘EL REGRESO DE LUCAS’ se verá por fin mañana (hoy) en Argentina, donde hay mucha expectativa. Vale...







ROSÁNGELA ESPINOZA y LUCAS PIRO estuvieron en la ‘Fiesta blanca’ y la ‘chica de los selfies’ estuvo bailando salsa con SANTI LESMES, bajo la atenta mirada de su bailarín...



Los chicos de ‘Esto es guerra’ vacilan a 'PATO' PARODI y dicen que ahora es todo un metrosexual, ya que se depila las cejas y piernas, a pedido de SHEYLA ROJAS. Qué buena... Ahora sí me quito porque mi motorizado se cree basquetbolista y dice que esta noche me llena la canasta... Suuuaaaveee.





Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.