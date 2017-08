¿Ivana Yturbe tomó de más en un concierto?

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... MARIO IRIVARREN coincidió en un concierto con IVANA YTURBE, pero la chibola estuvo bien acompañadita de ‘JOTA’ BENZAQUEN. A propo, la ‘combatiente’ estuvo bastante alegrona, pues JAZMÍN PINEDO y otra amiga la agarraban de los brazos al salir del Estadio Nacional. Asuuu...



Quien también se dejó ver fue NEY GUERRERO acompañado de la madre de su hija y contó que retomaron su relación. Bien ahí...



PEDRO LOLI se ‘corrió’ de la bailarina GABRIELA RAMÍREZ, pues el último sábado prefirió no presentarse en ‘El gran show’ junto a sus compañeros de la orquesta...



MELISSA y SPHEFFANY LOZA parece que limaron asperezas y ayer por la tarde disfrutaron de un almuerzo familiar...



El programa ‘CUÉNTAMELO TODO’ hoy anunciará un reality de baile dentro de su espacio y presentarán a 14 personajes de la farándula. Uno de ellos sería RODNEY PÍO. Plop... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree salvavidas y dice que esta noche me dará respiración boca a boca... Suuuaaaveee.

Ivana Yturbe y Emilio Jaime