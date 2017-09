¿Ivana Yturbe y Mario Irivarren retomaron relación? ¡Veamos!

jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Por lo visto, MARIO IRIVARREN habría retomado su relación con IVANA YTURBE, pues estuvieron juntitos en el concierto del fin de semana... Otra parejita que estuvo vacilándose de lo lindo fue PATRICIO PARODI con FLAVIA LAOS. Bien ahí...



A propo, las examiguitas de MARIO HART, como OLINDA CASTAÑEDA, CLAUDIA RAMÍREZ y PAULA MANZANAL, también se hicieron presentes en el Lima Music Fest. Solo faltaba ALEJANDRA BAIGORRIA. Ups...



La conductora GISELA VALCÁRCEL no pudo con su genio, y en su programa bailó y cantó el tema ‘Que levante la mano’, canción con la cual TULA RODRÍGUEZ y JAVIER CARMONA hicieron ‘clic’. No lo olvida...



Por cierto, LESLIE SHAW estuvo bien acompañada por su nuevo galán, a quien se le vio coreando todas sus canciones en el concierto de reguetón, donde la rubia fue la telonera y fue muy ovacionada...



Bueno, soy fuga porque mi motorizado se alucina ‘veneco’ y dice que esta noche me llena con arepas y bombas. Suuuaaaveee.