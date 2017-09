Jazmín Pinedo está tomando clases de canto [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... ERICK SABATER aún no se olvida de MICHELLE SOIFER y dizque guarda los mejores recuerdos de su relación. Uhmmmm...



La integrante de ‘Puro Sentimiento’, THAMARA GÓMEZ, se hizo una operación a la nariz, que fue del agrado de sus fans, pero a otros no les gustó el cambio. Mientras ella esté feliz con su apariencia, lo demás no interesa...



La hija de GISELA VALCÁRCEL, ETHEL POZO, dice que está supercontenta con su faceta de conductora y con la aceptación que viene alcanzando su programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Manya...



JAZMÍN PINEDO contó que desde hace un tiempo está llevando clases de canto, pues anunció que hará un dúo con DEYVIS OROSCO. Bien ahí...



SHEYLA ROJAS compartió un video en sus historias de Instagram, donde se ve a su novio PEDRO MORAL bailando ‘Despacito’ con MONIQUE PARDO. ¡Qué buena...!



KORINA RIVADENEIRA y MARIO HART estuvieron el fin de semana en Ayacucho, donde el ‘Chato’ ganó una carrera de autos... Ahora sí me quito porque hace mucho frío y mi amorcito me pide que lo caliente con mi cuerpo caribeño... Suuuaaaveee.

