Jazmín Pinedo debutará en la actuación... ¡No te imaginas en qué película! [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO.. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... ERICK ELERA estuvo el fin de semana por Ayacucho, pero no la pasó tan bien, porque le chocó la altura y le tuvieron que poner oxígeno...



Me pasan el talán de que la conductora JAZMÍN PINEDO debutará en la actuación, pues tendría un papel en la película de DEYVIS OROSCO sobre el grupo Néctar. Bien ahí...



Después de grabar un videoclip interpretando la versión del tema ‘Despacito’, EVA AYLLÓN grabó un nuevo video, donde se le ve bailando la coreografía de la canción junto a NATALIA MÁLAGA y LEYLA CHIHUÁN. Bien las tías...



Me cuentan las malas lenguas que la mamá de MILETT FIGUEROA, MARTHA VALCÁRCEL, no se despegaba del barcito que han instalado en ‘El gran show’. Asuuu...

Jazmín Pinedo explota contra Kevin Blow

Por cierto, GIOVANNA VALCÁRCEL contó que está asustada por la delincuencia, pues asaltaron a su hermano y lo hirieron con un cuchillo en el estómago...



JULINHO sacó cara por JEFFERSON FARFÁN y dijo que todos los peloteros van a fiestas para relajarse. Además, estuvo en primera fila apoyando a BRENDA CARVALHO... Bueno, soy fuga porque mi motorizado se alucina alpinista y dice que esta noche recorrerá mis montañitas. Suuuaaaveee.