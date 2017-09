¿Karen Dejo viajó hasta Argentina para conocer a los padres de Lucas Piro?

jHOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... KAREN DEJO viajó hasta Argentina, acompañando a LUCAS PIRO, para conocer a sus suegritos. Parece que ese ‘clic’ no era cuento. Hummmm...



Otra chica que anda ‘templadaza’ es DARLENE ROSAS, pues en sus redes sociales publica fotos de su nuevo romance. Se le nota bien acaramelada y superfeliz...



El periodista BETO ORTIZ publicó unas fotos en donde se le ve bastante alegrón al lado de ERNESTO PIMENTEL, a quien hasta hace pocos años se la tenía jurada. Asuuuu..



MARIO HART y KORINA RIVADENEIRA cumplieron cinco meses de casados y se lucen más templados que ‘cuerda de guitarra’...



Después de su abrupta salida de ‘CLAVITO Y SU CHELA’,LUIGI CARBAJAL reapareció en una nueva agrupación de cumbia y se dice que pronto saldrá a contar su verdad. ¿Así...?



YAHAIRA PLASENCIA fue vista ayer por Ica junto a los integrantes de su orquesta y su ‘amiguito’ BRIAN, con quien se subió a los tubulares. Manya...



JUAN ‘CHIQUITO’ FLORES no olvida a TULA RODRÍGUEZ, pues dijo que guarda los mejores recuerdos de su relación. Esteee... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche le haga ‘macumba’... Suuuaaaveee.

