Karen Dejo y Leysi Suárez juraron que no tuvieron bronca por un hombre

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... KAREN DEJO y LEYSI SUÁREZ estuvieron como panelistas en ‘Espectáculos’ y juraron que no tuvieron bronca por ningún hombre (el chino Take y Coto Hernández) y que todo fue por cuestiones profesionales. A propo, la recordada ‘Mujer de negro’ dijo que sentía, de parte de KARLA TARAZONA, cierto rechazo, aunque le aclaró que lo que no fue en su año no tendría por qué hacerle daño. Te hablan wachiman..

SILVIA CORNEJO colgó una tierna foto de su hijito vestido de rockerito y escribió: Igualito al papi...

MILETT FIGUEROA no deja ni a sol ni a sombra al PATO QUIÑONES, pues en su debut en ‘Esto es Guerra’ estuvo pegadita a él y hasta al baño fueron juntos. Asuuu...

El ‘CHATO’ GRADOS está delicado de salud y se encuentra internado en una conocida clínica en cuidados intensivos, porque necesita con urgencia un trasplante de riñón. Fuerza... Somos fuga, porque mi amorcito está listo para enseñarme las estrellas... Suuuaaaveee.