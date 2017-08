Karen Dejo y Lucas Piro siguen en saliditas [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego con los últimos chimentos de ‘Chollywood’... Alguien debería aconsejar a MILETT FIGUEROA y decirle que la principal virtud de un artista es la humildad, porque no puede bajarle la cámara a un reportero de su propio canal ni hacerse la apuradita cuando los reporteros la entrevistan. Un poco de ubicaína no le caería mal...



KAREN DEJO y LUCAS PIRO continúan con sus saliditas, aunque dicen que todavía es muy pronto para formalizar. Hummm...



El ‘Diablito’ DIEGO CHÁVARRI confesó medio palteado que su bobo aún late por MELISSA KLUG. ¿Qué dirá la chalaca?.. La vedette DEYSI ARAUJO viajó a su tierra natal, Cajamarca, acompañada de un morenaje colombiano que sería su pareja oficial. Asuuu...



El padre de MARIO HART nuevamente se compró el pleito por KORINA, por eso cuando retuiteó unos mensajes que apoyaban a la esposa de su hijo, más de un cibernauta le recordó que él escribió a las autoridades de Migraciones para que saquen a KRAYG PEÑA del país, pero juró por la Sarita que no es cierto... Ahora sí me quito porque mi amorcito está resfriado y quiere que esta noche le frote el pechito... Suuuaaaveee.

El Gran Show: Karen Dejo