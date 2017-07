Karla Tarazona: Alexander Blas asegura que le pagó esto para grabar video

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... El ‘figureti’ ALEXANDER BLAS afirmó que le pagó 14 mil soles a KARLA TARAZONA por grabar su videoclip. A propo, ¿dónde lo pasan?

La ‘Chibola’ BRUNELLA HORNA comentó no tener roches si SULLY SÁENZ no la invita a su matrimonio, pues ahora no tiene auspicio para el viajecito hasta Canadá. ¿Aló RENZO?...



MAGALY MEDINA se sorprendió al enterarse que la CHILINDRINA la confundió con GISELA VALCÁRCEL, al afirmar que hace dos años le dio una entrevista a la ‘Urraca’ pensando que era la ‘Señito’ y quedósorprendida porque la trató mal. Ante esto, la pelirroja usó su Twitter para responder: “Si esa es la verdad, yo soy FLORINDA MEZA’...



La CHABELITA contó que la relación entre su familia y la de CHRISTIAN DOMÍNGUEZ es tan buena, que hasta se comunican por WhatsApp. Ayayayyy...



Los salseros ‘HERMANOS MORENO’ le cantan hoy al Perú con un show en el Kimbara...



Bueno, soy fuga porque mi motorizado se alucina electricista y dice que esta noche tendremos un cortocircuito... Suuuaaaveeee.