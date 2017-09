¿Kathie Reds tiene un romance con el aún esposo de Shirley Arica?

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que PATRICIO PARODI estaría en coqueteos con una modelo que trabaja en un reality panameño que se llama GÉNESIS ARJONA. Asuuu...



La modelo KATHIE REDS negó que tenga un romance con el todavía esposo de SHIRLEY ARICA, RODNEY PÍO, pues aclaró que solo son amigos. Esteee...



La hermana de MILETT FIGUEROA, MAIA, dijo que siente lástima por las personas que le recuerdan constantemente a ‘Milechi’ su famoso videíto con ALEXANDER GEKS...



Me chismean que la actual pareja de ‘Clavito’, ANDREA FONSECA, habría tenido más que una amistad con un conocido humorista. ¿Será cierto?...



Me pasan el talán que unos cómicos, quienes la rompen en una radio local se cambiarían de casa y se mudarían a Chorrillos, porque hace más de un año que están sin contrato. Manya...



La cantante LESLIE SHAW fue captada besándose con su nuevo galán y boxeador de nombre Luis, con quien estuvo muy cariñosa en una discoteca. ¡Qué viva el amor!...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina el ‘Orejas’ y dice que esta noche mete un golazo.... Suuuaaaveee.