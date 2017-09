¿Korina Rivadeneira está en plan 'stalker' con la nueva saliente de Krayg Peña? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán que XOANA GONZÁLEZ tuvo que dormir en el sillón de su casa porque su esposo RODRIGO VALLE se molestó al ver que el ‘Tigre’ NAVARRO le robó un ‘piquito’ en ‘La noche es mía’, para celebrar la victoria de la selección ante Ecuador. Noooo...



El ‘ZORRO’ ZUPE contó que KORINA RIVADENEIRA para viendo las historias que RUTH KRUGER, la nueva ‘saliente’ de

KRAYG PEÑA, hace en su cuenta de Instagram. Asuuu...



La actriz CINDY DÍAZ contó que está solterísima y atravesando uno de sus mejores momentos. A propo, anunció la Carrera y Caminata Avon 5K, que será el 8 de octubre. Manya...



ANDREA LUNA dice que está en conversaciones para lanzarse como actriz en el extranjero. Además, reveló que desde ya se está preparando para ‘REYES DEL SHOW’...



RICKY TREVITAZO no descartó la posibilidad de demandar al líder de ‘Clavito y su chela’, ROBERT MUÑOZ, por calificarlo de ‘pegalón’. Preparen canchita... Somos fuga porque mi amorcito se alucina violinista y hoy me ajusta las cuerdas... Suuuaaaveee.

Korina Rivadeneira en concierto de Mario Hart