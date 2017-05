Krayg Peña le acaba de mandar otro ‘misil’ a Mario Hart con un video que colgó en su Instagram cantando ‘El amante’ [VIDEO]

HOLA MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... KRAYG PEÑA le acaba de mandar otro ‘misil’ a MARIO HART con un video que colgó en su Instagram cantando ‘El amante’, de Nicky Jam, que dice más o menos así: ‘Mami, yo me siento tuyo/ yo sé que tú te sientes mía / dile al noviecito tuyo /que él es una porquería’. Asuuuuuu...



Me cuentan que a un show salsero cayó perro, pericote y gato. Por ahí vieron a LEYSI SUÁREZ bien acompañada de su novio y no dejaban de darse ‘piquitos’. También estaba KAREN DEJO con un grupo de amigas pasándola de lo lindo, pero bien lejitos de la ‘Mujer de negro’...



Dicen que el ‘Wachimán’ CHRISTIAN DOMÍNGUEZ vio las estrellas cuando su pareja, ISABEL ACEVEDO, le estampó una sonora cachetada durante una coreografía en ‘El gran show’. Y quien más disfrutó fue CARLOS CACHO porque dijo: ‘Eso es un adelanto por todo lo que le harás’. Qué buena... Ahora sí me quito porque mi motorizado tiene frío y quiere que lo abrigue con mi cuerpito caribeño... Suuuaaaveee.

