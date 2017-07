Kukulí Morante se despidió de sus compañeros en ‘De vuelta al barrio’

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... REBECA ESCRIBENS le dijo a MAYRA GOÑI que no debe ‘copiar’ a FLAVIA LAOS con la canción de la ‘gallina vieja’, porque es una chica con mucho talento para actuar. Manya...

KUKULÍ MORANTE se despidió, bastante emocionada, de sus compañeros en ‘De vuelta al barrio’...

YAHAIRA PLASENCIA deslizó que CÉSAR TÁVARA habla de ella porque es la única forma de que contraten a su orquesta. Asuuuu...

El ‘Gordo’ CASARETTO no pierde la chispa, ya que en un video que su esposa subió a Instagram, se le ve jugando con su hija y decir su popular frase: ‘Te advierto’...



LESLIE CASTILLO jura por la Sarita que no tuvo un romance clandestino con CHRISTIAN DOMÍNGUEZ y dijo que no lo ve como un hombre, sino como un hermano. Esteee...



MIGUEL ARCE luce con varios kilos menos y sin los músculos que tenía cuando era chico reality. El popular ‘Thor’ aclaró que ahora su prioridad es su carrera actoral y le piden que sea ‘flaco y marcado’...



Somos fuga porque mi amorcito quiere que esta noche le haga el baile del tubo... Suuuaaaveee.