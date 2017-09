¿Lucas Piro anda como 'alma en pena' por los pasillos de América Televisión? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollyywood’... Me cuentan que SHEYLA ROJAS anda más templada que cuerda de guitarra, pues el otro día le dedicó un bonito mensaje por su primer mes de relación a su enamorado, el empresario PEDRO MORAL...



Dicen que el argentinoLUCAS PIROanda rondando por los pasillos de América TV, pero nadie lo empelota, ya parece alma en pena. ¿Qué estará buscando...?



A otra que vieron por ahí fue a la cantante LESLIE SHAW, quien reforzaría a un participante de ‘El gran show’...



MICHELA ELÍAS y DUILIO VALLEBUONA, quienes fueron asaltados hace unos días, contaron que no se dieron cuenta del atraco porque los delincuentes parecían fans que querían un autógrafo, pero de pronto sacaron sus armas y los encañonaron. Asuu...



El español BRUNO AGOSTINI se pasó de ‘palomilla’, pues en un juego de ‘Combate’ se acercó por detrás a la modelo SHIRLEY ARICA, y ella se sonrojó. Lo malo es que las redes les están dando con palo por el horario de protección al menor. Guarda ahí con la multa... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree Paolo y dice que esta noche me tapa la boca... Suuuaaaveee.

Se lo robaron de Combate