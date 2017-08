Lucía Oxenford quiere ser mamá [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarle los últimos chismes de ‘Chollywood’... YAHAIRA PLASENCIA espera que el primo de JEFFERSON FARFÁN, CÉSAR TÁVARA, se recupere pronto de la depresión que estaría sufriendo. Manya...



‘TOMATE’ BARRAZA no pudo contener las lágrimas y dijo que se siente impotente, porque DANUSKA ZAPATA no le deja ver a su hijita. Uhmmmm...



MICHELLE SOIFER jura que no choteó a KEVIN BLOW y aseguró que el día que tenga una relación sentimental, lo mantendrá entre cuatro paredes. ¿Le creemos...?



RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’, le dio su ‘chiquita’ a MILETT FIGUEROA, pues reveló que los directivos de América Televisión la desembarcaron del papel de ‘Colorina’, pues los auspiciadores no la querían porque ‘no tenía una buena imagen’. Asuuu...



LUCÍA OXENFORD hizo una transmisión en vivo y comentó que no le gustaría tener hijos. A propo, aconsejó a los jóvenes que se protejan...



La actriz ARELIZ BENEL está saltando en un pie, pues acaba de graduarse como actriz y no dudó en compartir una fotografía, donde se le ve muy contenta con su cartón de bachiller. Bien ahí... Somos fuga porque mi amorcito se alucina fondista y hoy me corretea... Suuuaaaveee.