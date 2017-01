HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... Me cuentan que MAGALY MEDINA aún no tiene fecha de debut en el noticiero matutino de ‘Latina’, a pesar de que se anunció con bombos y platillos...



La conductora REBECA ESCRIBENS vaciló a MARIO HART, pues se tomó una foto con la mamá del piloto y puso la frase: “Mario, mira con quién estoy pasando Año Nuevo”. Inmediatamente, el cantante le respondió en broma: “Ay, nooo. ¡Qué miedo! Mi mamá es tranquila, no la corrompas, por favor”. Qué buena... Me cuentan que muchos se quedaron sin festejar el Año Nuevo porque las empresas no cumplieron con los permisos, como la fiesta en la explanada César Vallejo en La Victoria, y ‘La fiesta del Pacífico’, que se realizaría en el estadio Monumental...





En este último iba a cantar la cubana DAILYN CURBELO, pero horas más tarde la vimos rondando algunas discotecas de Lince, seguro buscaba un cachuelito... Bueno, soy fuga porque mi motorizado se alucina bailarín y dice que esta noche me dará varias vueltas... Suuuaaaveee.