Magaly Medina: ¿Sigrid Bazán se 'corre' de la 'Urraca'? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... Cuentan que MAGALY MEDINA grabó la segunda promoción de su debut como conductora de ‘90 Segundos matinal’, pero que la ‘pulpina’ Sigrid Bazán no quiso acompañarla y volverá al mediodía con Mijael Garrido Lecca. Hummm...



Me pasan el talán que BETO ORTIZ grabó el especial para Latina por sus 34 años y voló de dicho canal. Hummmm...



Feíto se vio, durante la grabación del Miss Callao, que el rostro de KAREN SCHWARZ no aparecía en la pantalla LED como el de otras JESSICA NEWTON. ¿Será porque se cambió de canal?...



SUSY DÍAZ bailó como quinceañera, el viernes por la noche, en una fiesta en La Molina y a cada rato repetía su frase: ‘Vive la vida y no dejes que la vida te viva’. Grande ‘Chuchi’...

TULA RODRÍGUEZ dejó ver sus curvas en la playa ‘Palabritas’ de Asia y se ganó varios piropos. Le queda su sencillo...



CHRIS MILLIGAN, luego de ser por dos años consecutivos Campeón Latino de Bicicross, volvió a la música y grabó el tema ‘En tu cara’, que se ha convertido en el hit del momento. Manya... Somos fuga porque mi amorcito se alucina chef y dice que me preparará una cena romántica... Suuuaaaveee.

