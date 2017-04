¿Mario Hart dio pena haciéndole striptease a Korina Rivadeneira?

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... MARIO IRIVARREN y HUGO GARCÍA dijeron que, cuando MARIO HART le hizo un striptease a KORINA RIVADENEIRA dio pena, porque está panzón. Qué buena...

El ‘PATO’ PARODI estuvo en ‘cuchis’ con FLAVIA LAOS en el ‘matri’ de los ‘guerreros’. ¿No, que no?...

NICOLA PORCELLA aclaró que no estuvo en la boda porque ese día se enfermó y ni siquiera pudo ir a ‘Estás en todas’, desmintiendo que tenga una bronca con el ‘Chato’...

MILETT FIGUEROA volverá a la pista de baile de ‘El Gran Show’. Ayer, la modelo llegó solita a la academia a ensayar. ¿Y el ‘PATO’ QUIÑONES?...

EL ‘DILEMA’ no va más al aire. Dicen que RICARDO MORÁN, el conductor, no quería hacer preguntas comprometedoras a sus invitados, porque no le gusta el ‘sensacionalismo’. Asuuuu...

Mario Hart y Korina Rivadeneira aparecieron como esposos en 'Esto es Guerra'.

DANUSKA ZAPATA soltó sus lágrimas durante la campaña de la ‘Asociación una vida por Dakota’, una niñita que murió por meningitis... Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree mago y dice que esta noche me enseñará su varita... Suuuaaaveee.