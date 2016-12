Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood... Me cuentan que MELCOCHITA, luego que salió en libertad, prefirió no regresar a Lima y se trasladó a la casa de su suegro en Sullana, donde pasará las fiestas, pero regresará a Lima antes del 31 para cumplir con sus presentaciones...



ANELHÍ ARIAS y su esposo DAYRON MARTIN están felices en los ‘yunaites’ porque tienen chamba, viven en familia y no hay ‘moscas muertas’ que ronden al cubano.



Asuuu... Estos ojitos vieron a la Miss Perú Universo, LAURA SPOYA, devorando varios wantanes con tamarindo y un platazo de arroz chaufa en un chifa de Miraflores. En ese mismo lugar, también estuvo CARLOS CARLÍN...



TILSA LOZANO colgó una foto en Instagram celebrando la Navidad al lado de su esposo y su hijita Valentina... NATANIEL SÁNCHEZ contó que la Navidad siempre la pasa en familia porque se moriría si está lejos de ellos en esta fecha tan especial... Somos fuga porque mi amorcito está listo para probar mi chocolatito... Suuuaaaveee