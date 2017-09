¿Michelle Soifer embarazada? Erick Sabater dice esto que nos cae como una bomba [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... BRUNELLA HORNA reconoció que fue la Cupido entre KARLA TARAZONA y ALONSO ALFARO ACUÑA, pues la modelo fue la que ‘jugó los números celulares’. Asuuu...



ALEJANDRA BAIGORRIA no cree en el ‘romance’ entre PATRICIO PARODI y la panameña GÉNESIS ARJONA, pues asegura que al ‘guerrero’ le gustan las rubias. Como tú comprenderás...



La conductora REBECA ESCRIBENS dijo que el bailarín LUCAS PIRO está para comer y para llevar. Asuuu, agüita fría...



El modelo ERICK SABATERpuso el ‘parche’, pues dijo que si es verdad que MICHELLE SOIFERestá embarazada, el bebé no sería de él, porque no están hace un año. Plop...



Al periodista FEDERICO SALAZAR le dieron a elegir entre ROSÁNGELA ESPINOZA y KAREN DEJO, pero el conductor prefirió inclinarse por la ‘morocha’...



El excombatiente DIEGO DURAND reapareció ante las cámaras para contar que debutará como reportero de un nuevo programa que tendrá RBC. Manya... Somos fuga porque mi motorizado está listo para convertirse en mi príncipe azul... Suuuaaaveee.