HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... Me cuentan que BRUNO AGOSTINI está que le ‘tira maicito’ a ANDREA CIFUENTES y aprovechó uno de los juegos para besarla. Como quiso hacerse el graciosito, lo descalificaron, pero se dio el gusto...



MICHELLE SOIFER no suelta a ERICK SABATER, y es que en un reto de ‘hip hop’ le dijo que ‘ya fue’ y que no ha pensado en él como el padre de su hijo. Asuuu...



MELISSA LOZA se burló de RAFAEL CARDOZO después que el brasileño terminó al borde del desmayo, al finalizar una competencia de baile, y le dijo en su cara pelada: ‘Ahora quién es el viejito’. La ‘Diosa’ recordó cuando el ‘garoto’ se burló de ella al decir que era ‘madura’ para el reality...



ISRAEL DREYFUS echó a DIEGO CHÁVARRI y SHIRLEY ARICA. Contó que estuvo en el cumple de Duilio Vallebuona y ahí llegó el ‘Diablito’ con una de sus compañeras, pero al final la chica se fue sola. Al parecer, el jugador le estaba haciendo la ‘guardia’ a la ‘Chica realidad’. Hummm... Ahora sí me quito porque mi motorizado quiere que esta noche le mueva las caderas como Shakira... Suuuaaaveee.

Michelle Soifer y Erick Sabater protagonizaron torpe baile en 'Esto es Guerra'.