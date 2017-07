Michelle Soifer es full 'chamba' vendiendo comida en la playa

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’. MICHELLE SOIFER es full chamba. El fin de semana estuvo atendiendo en el stand de comida de su familia, ubicado en un festival de la Costa Verde, y muchos fans se le acercaron. Vale...



Los hermanos Benavides, JORGE y ALFREDO, también estuvieron paseando por el lugar. Por cierto, la esposa de JB ya es caserita del ‘wasap’ y ha salido en algunas secuencias. ¡Qué buena...!



La ‘faraona de la cumbia’, MARISOL, está triste porque su hijo mayor viajó a Colombia para estudiar música. Dizque la cumbiambera soltó sus lágrimas en la despedida...



MELISSA LOZA aprovechó las vacaciones por Fiestas Patrias para viajar a Miami y vacilarse junto a un grupo de amigos. Lo raro es que ROBERTO MARTÍNEZ deslizó la posibilidad de que la pasarían juntos. Parece que lo chotearon...



El ‘Wachimán’ CHRISTIAN DOMÍNGUEZ se presentó el sábado en un local de Jesús María, pero no permitió el ingreso de la prensa. Uyuyuy...



IVANA YTURBE viajó a Iquitos y posó en ropa de baño, pero casi deja ver más de la cuenta. La foto causó revuelo en las redes sociales... Ahora sí me quito porque mi amorcito está con frío y me está pidiendo que le abrigue su pechito... Suuuaaaveee.