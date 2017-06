Michelle Soifer es la 'guardaespaldas' de Yahaira Plasencia [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... MELISSA PAREDES está superilusionada con su embarazo y contó que su hijita se llamará Mía. ¡Felicidades...!



MARIO IRIVARREN confirmó que ya no es pareja de IVANA YTURBE, pero aseguró que finalizaron su romance en buenos términos y no estarán envueltos en dimes y diretes...



MARISOL AGUIRRE fue al estreno del circo de ‘La tarumba’ y dijo que no hablaría de terceras personas, o sea CHRISTIAN MEIER y ALONDRA, y pidió que respeten porque estaba con sus hijas. La ‘Gorrión’ puso el parche al toque...



ROSÁNGELA ESPINOZA calificó de ‘diva’ a MICHELLE SOIFER porque no compite para no romperse la uñas. Qué buena...



Por cierto, NICOLA PORCELLA bautizó a la SOIFER como la ‘guardaespaldas’ de YAHAIRA PLASENCIA porque siempre saca cara por la salsera cuando está peleando con la ‘Chica selfie’...



Después que se difundió el rumor de la muerte de la ‘TIGRESA DEL ORIENTE’ y que se convirtió en tendencia en las redes sociales, la también maquilladora salió a desmentirlo y dijo que hay Tigresa para rato. Grrrr... Ahora sí me quito porque mi motorizado está resfriadito y me ha pedido que le frote su pechito... Suuuaaaveee.