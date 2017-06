¿Milett Figueroa y Yahaira Plasencia trabjarán juntas? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... CAROLAIN CAWEN, más conocida como la ‘Churro crudo’, se casó por religioso con su amorcito Luis Montenegro y la acompañaron PAULA ÁVILA con ANDRÉ CASTAÑEDA, JORGE BENAVIDES y su esposa y BRUNELLA HORNA. Por cierto, la chibola llegó de la manito con un empresario dueño de una discoteca de Chiclayo...



El bouquet lo agarró CLARA SEMINARA, quien imita a la ‘Dulce princesita’ y el tono duró hasta el amanecer...



LUCAS PIRO dijo que está soltero, pero por ahí esta conociendo a alguien...



Al parecer AUSTIN PALAO, el firme de LUCIANA FUSTER, está pensando dejar ‘Combate’ porque dice que no valoran su esfuerzo ni su nivel de competencia. Asuuu...



MILETT FIGUEROA no descartó trabajar con YAHAIRA PLASENCIA, ya que dijo que tienen muy buena ‘química’ en el escenario...



En Venezuela presentan a MARIO HART como el artista urbano número uno del país. De Ripley. Como diría Condorito: ¡Exijo una explicación...! Ahora sí me quito porque mi motorizado se cree cerrajero y dice que esta noche abrirá con su llavecita la puerta de mi corazón... Suuuaaaveee.

Milett Figueroa bailó el 'Totó' junto a Yahaira Plasencia.