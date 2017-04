Milett Figueroa recibió las críticas de 'Zorro' Zupe [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... Las malas lenguas comentan que GUTY CARRERA habría pedido descanso médico para ausentarse de ‘Combate’ el último viernes, pero al parecer se le vio en una activación y su ausencia hizo que eliminaran a ‘PANTERA’ ZEGARRA, quien estaba en sentencia con BRUNO AGOSTINI. Nooo...



LADY GUILLÉN contó que sus familiares en Huaral fueron amenazados por los ‘amigos’ de un tipo que le pegó a una jovencita de 16 años. La conductora, a voz en cuello, dijo que no le tenía miedo y peleará para que se haga justicia con la menor. Asuuu...



JANET BARBOZA aseguró que GENI ALVES era una mujer peligrosa y que no le perdonará que se haya metido con su madre, por eso continuará con el juicio que le entabló por difamación. Qué fuerte...



El ‘ZORRO’ ZUPE le mandó su chiquita a MILETT FIGUEROA y la calificó de ‘resbalosa’ porque se lleva a ‘los chicos que no son de ella’. Auch...Somos fuga porque mi amorcito está listo para darme su chocolatito... Suuuaaaveee.



