HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... Me cuentan que Nataniel Sánchez solo estará por seis capítulos en ‘Pensión Soto’ y luego desfilarán varios personajes invitados.



Uhmmm... Aunque a veces GISELA VALCÁRCEL suele reírse con las ocurrencias del popular ‘APOTEÓSICO’, la noche del sábado lo calificó como ‘desanimador’ por las metidas de pata.



Ayayayyy... La ex Miss Perú LAURA SPOYA sigue disfrutando de su luna de miel en Indonesia, a pesar de que fue víctima de los ladrones, que la dejaron sin celular... CINDY MARINO fue el refuerzo de CÉSAR TÁVARA en ‘El gran show’ y se notaba mucha amistad y confianza entre ambos. Las malas lenguas dicen que le decía ‘primo’.



Nooo... GÉNESIS TAPIA y su esposo siguen dando muestras de que están muy unidos, pues ambos se bautizaron en una iglesia cristiana... KARLA TARAZONA vuelve al mundo de la cumbia para animar el aniversario de LUCHO PAZ, el próximo sábado, en ‘La Taberna de Richard’, en Independencia... Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina goleador y dice que esta noche me hará un golazo. Suuuaaaveee.

