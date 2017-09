Nicola Porcella se hace el desentendido cuando le preguntan por Alondra García [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... El cantante EZIO OLIVA está recontracontento, pues su videoclip ‘Cómo le hago’ ya superó las 200 mil visitas en YouTube...



A propo, KAREN SCHWARZ anda ‘chocha’ con su pequeña Antonia, quien ayer tuvo su primera clase de natación. Agú, agú...



ALEXANDER BLAS jura que no mantiene comunicación con KARLA TARAZONA, pero bien que comparten los mismos gustos y se van a comer su ‘chifita’. Te encantaláááá...



SHIRLEY CHERRES contó que desde hace un mes está siendo víctima de amenazas de muerte y dijo que sospecha de tres chicas, que estarían vinculadas a la farándula. Asuu...



Me pasan el talán de que RICHARD TORRES está produciendo una obra que estrenará en España y donde participaría ISABEL PANTOJA. Bien ahí...



JENKO DEL RÍO está más templado que cuerda de guitarra, pues ya no oculta a su rubia, con quien para de arriba para abajo y dentro de poco viajarán a Miami. Asuuuu...



NICOLA PORCELLA se hizo el desentendido cuando la ‘CHOLA CHABUCA’ intentó molestarlo con ALONDRA GARCÍA, pues el ‘guerrero’ mantuvo una relación sentimental con la ‘ojiverde’ en el pasado... Somos fuga porque mi amorcito se alucina Paolo y dice que está con la ‘mecha prendida’... Suuuaaaveee.

Nicola Porcella y Alondra García Miró