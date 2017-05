Nicola Porcella negó por enésima vez que haya terminado su relación con Angie Arizaga. Dijo que tuvieron algunos problemitas [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... NICOLA PORCELLA negó por enésima vez que haya terminado su relación con ANGIE ARIZAGA. Dijo que tuvieron algunos problemitas, pero siguen juntos. También comentó que no entendía de dónde salieron los rumores que está en ‘coqueteos’ con ALEJANDRA BAIGORRIA, porque con las justas habla con ella y no se han visto fuera del canal...



PATRICIO PARODI se hizo el loco cuando lanzaron en ‘Esto es guerra’ la canción ‘Locos de amor’, que identificó su romance con SHEYLA ROJAS, y se negó a cantarla porque, según él, no se acordaba la letra. Hummm...



Cuentan que con el regreso de EMILIO JAIME a ‘Combate’, la más incómoda es MICHELA ELÍAS, quien está en ‘coqueteos’ con DUILIO VALLEBUONA. Asuuu...



La modelo FIORELLA ALZAMORA pasó a la filas de las casadas. Felicidades...



CRISTIAN CASTRO se casó por tercera vez y dice que esta vez encontró a la mujer de su vida. ¿Qué dirá EVELYN VELA?...



JUAN CARLOS ORDERIQUE pidió a los programas de la competencia que tengan más creatividad y no se copien de ‘La Previa’. Asuuu... Somos fuga porque mi amorcito quiere que esta noche le haga el baile del tubo... Suuuaaaveee.

