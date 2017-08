Patricio Parodi reaccionó así cuando Alejandra Baigorria lo calificó de 'hipnotizador'

HOLA MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... A PATRICIO PARODI le causó gracia cuando escuchó que ALEJANDRA BAIGORRIA lo calificó de hipnotizador, y solo respondió que ella se ‘hipnotizó’ sola, pues solo se consideraba sociable y un poquito coqueto. A propo, el ‘guerrero’ dejó clarito que la ‘Gringa de Gamarra’ y FLAVIA LAOS son sus amigas...

Parece que el ‘PATO’ QUIÑONES, pareja de MILETT FIGUEROA, anda sin ‘fichas’, pues ayer, a la salida de América Televisión, lo vimos regateando con los taxistas y ninguno lo quería llevar. Pobrecito...

Cómo será de engreída IVANA YTURBE que ayer, en el programa ‘Cuéntamelo todo’, se hizo la difícil y casi no baila con EMILIO JAIME en un reto que le impusieron. Nooo...



PAULA MANZANAL se enteró que su ex, BENJAMÍN LUKOVSKI, estaría trabajando en películas para adultos y el ‘ZORRO’ ZUPE lo confirmó, pero dijo que el uruguayo lo hace en films temáticos y no ‘hot’. Asuuu...



‘DÍA D’ lideró el rating del domingo con 11 puntos por segunda semana consecutiva. Bien ahí... Somos fuga porque mi amorcito se alucina bombero y hoy apaga mi fuego... Suuuaaaveee.