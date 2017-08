HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... PATRICIO PARODI saludó a SHEYlA ROJAS por su cumpleaños, pues dijo que aunque no son amigos no deja de ser caballero. La ‘rubia’ se impresionó con su gesto...



A propo, la producción le regaló una piñata en forma de gallina a ‘Shey shey’ y MICHELLE SOIFER indicó que debieron ponerle un pedazo de ‘carne fresca‘ para reventarla y darle con palo. Asuuuu...



MARIO IRIVARREN pasó roche al confundir al grupo ‘PURO SENTIMIENTO’ con ‘PURO CORAZÓN’. Las chicas del grupo no salían de su sorpresa...



ALONDRA GARCÍA está más que feliz, pues su hermana pronto dará a luz a su sobrino Gael...



La novia de EDWIN SIERRA, PILAR GASCA, sorprendió en las redes sociales al postear una foto semidesnuda. Nooo...

Patricio Parodi habló sobre Flavia Laos.

MARTHA CHUQUIPIONDO, ‘LA MUJER BOA’, anunció que se va a casar en una semana con un colombiano que anda por ‘canadá’, pero que ha conocido a Dios. Asuuu...



ETHEL POZO y YACO ESKENAZI hoy tendrán como invitados en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ a ALDO MIYASHIRO y NATALIE VÉRTIZ. Provecho... Somos fuga porque mi amorcito se alucina astrónomo y me hará ver estrellas... Suuuaaaveee.