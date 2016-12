Rafael Cardozo y Cachaza celebraron por Navidad junto a Julinho, Carvalho, Ivanna Iturbe y Mario Irivarren

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood... Me pasan el talán de que SERGIO GALLIANI y su familia se quedaron varados en el aeropuerto de Orlando ante la pérdida de sus pasaportes...



Dizque RAFAEL CARDOZO y CACHAZA no pierden la costumbre de hacer sus parrillitas y por eso, para festejar la Navidad, reunieron en su casa a JULINHO, BRENDA CARVALHO, LUCIANA FUSTER, IVANNA YTURBE, MARIO IRIVARREN y muchos más...



DEYVIS OROSCO, MELISSA KLUG y PALOMA FIUZA pasaron la NAVIDAD con sus familias y no dudaron en compartirlo con sus fans...



JEFFERSON FARFAN colgó una foto junto a su primo CÉSAR TAVARA, donde escribió: Con el alcahuete. ¡Qué buena!... Me cuentan que para el 2017 se vienen cambios en ‘Esto es guerra’, ya que algunos históricos darán un paso al costado y otros regresarán a ‘Combate’. Por lo pronto, THIAGO CUNHA está en conversaciones con la gentita de ATV... Ahora sí me quito, porque mi motorizado me pide que le dé mi panetón... Suuuaaaveee.