Rebeca Escribens vacila a Melissa Loza: "la edad le está jugando mal"

KOKY BELAUNDE dijo que no hablará más de EVELYN VELA, porque ella ha elegido a sus voceros y él no figura. Igual sigue siendo su amiga...



ANTONIO PAVÓN contó que SHEYLA ROJAS está feliz con PEDRO MORAL, porque con él encontró la madurez. Te hablan ‘PATO’...



SULLY SÁENZ sí que hace las cosas en grande, después de amarrarse en un castillo en Canadá, ahora alista sus maletas para disfrutar de su ‘luna de miel’ con EVAN, en las islas BORA BORA. Provecho...



KURT VILLAVICENCIO le sacó la ‘michi’ a DOMÍNGUEZ por las demandas que le interpuso a KARLA TARAZONA y lo calificó de alucinado y le recomendó que pise tierra...



MARIO IRIVARREN salió en defensa de IVANA YTURBE, quien en un concierto se puso ‘alegrona’, pues contó que él también, en alguna ocasión, se pasó de copas. Asuuu... La actriz MARIBEL GUARDIA se declaró hincha del cebiche.



Manya... REBECA ESCRIBENS dijo que a MELISSA LOZA la ‘edad’ le está jugando mal, porque no entendió qué quiso responderle a la mamá de ‘Milechi’...



