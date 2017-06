jHOLA, MI BARRUNTO... Llegó embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... MARIO IRIVARREN vaciló a Michelle Soifer, pues le dijo vía Twitter que quería mandarle una foto de ambos juntos, pero que no podía porque ‘pesaba mucho’. Qué gracioso...



La ganadora de ‘Yo soy’, CARMEN CASTRO, ‘La India’, fue sorprendida por su esposo Miguel Ángel, en el set de ‘Tengo algo que decirte’, al proponerle que se casen por la Iglesia. La pedida fue a la antigua, de rodillas y con el anillo de compromiso en mano. Asuuu...



IKE PARODI se defendió y aseguró que no lastimó ni mandó a nadie para agredir a un reportero de ‘Amor, amor, amor’. ¿Le creemos?... Cuentan que WALDIR FELIPE, el exchibolo de BELÉN ESTÉVEZ, es el ‘coach’ de MAGDYEL UGAZ, pues la está preparando para su papel de ‘COLORINA’. Asuuu...



REBECA ESCRIBENS vaciló a ERICK SABATER en ‘Mujeres sin filtro’, pues le dijo que le había ido hasta las ‘patas’ en su última relación. Pobrecito... Me pasan el talán que el domingo ‘Cuarto Poder’ lideró el rating con 12.8 puntos, Día D 11.5, La Previa 10.6, Punto Final 9.7, Qué tal sorpresa 9.5, Nunca más 9.5 y Pensión Soto 7.3. Manya... Somos fuga, porque mi amorcito está listo para llevarme al paraíso... Suuuaaaveee.

Michelle Soifer con Kevin Blow y Erick Sabater