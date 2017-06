Rosángela Espinoza: Evelyn Vela 'mete las narices' en escándalo con Carlos Zambrano [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán que ‘PENSIÓN SOTO’ tendría los días contados, luego de los seis puntos de rating que alcanzó el domingo pasado. ¿Será?... Ayer MICHELLE ALEXANDER cumplió 61 años y los celebró en ‘El gran show’....



EVELYN VELA también sacó cara por CARLOS ZAMBRANO, pues asegura que ROSÁNGELA ESPINOZA se quiso ‘resbalar’ con el futbolista. Noooo...

Rosángela Espinoza no se queda callada y le responde a Carlos Zambrano.

A propo de ‘Rous’, MARIO IRIVARREN contó que fue él, quien le sugirió a la ‘chica selfie’ no hacer más piruetas en los bailes de ‘Esto es guerra’ para no incomodar a su novia IVANA YTURBE. Hmmmm...



KATY JARA contó que está orgullosa porque cantará a dúo con EVA AYLLLÓN este 10 de junio en el Barranco Arena. Asuuuu...



TENCHY UGAZ ayer subió un video al lado de MÓNICA CABREJOS, donde contó que él la conoce en la cocina, mientras que su ‘Monón’ con las justas prepara el café. Ups...



CHOCA MANDROS deslizó que PATRICIO PARODI no quería declarar a las cámaras de ‘Estás en todas. ¿Será por SHEYLA?... Somos fuga porque mi amorcito esta´ listo para darme su chocolatito... Suuuaaveee