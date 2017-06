Rosángela Espinoza se queda muda cuando le preguntan por Carlos Zambrano [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán que ROSÁNGELA ESPINOZA se queda muda cuando le preguntan por el futbolista CARLOS ZAMBRANO. ¿Seguirá esperando sus disculpas públicas?...



RODRIGO GONZÁLEZ se burló de YAHAIRA PLASENCIA, a quien la comparó con ROSSY WAR por su nuevo look tras la presentación de la cantante en ‘Esto es guerra’...



A propo, el primo de JEFFERSON FARFÁN, CÉSAR TÁVARA, metió su chiquita a la ‘Reina del totó’ y dijo que ingresó al reality, porque no le está yendo bien con su agrupación. Asuuu...



‘COTO’ HERNÁNDEZ comentó que la presencia de KAREN DEJO en ‘El gran show’ no le hace ni cosquillas y descartó que puedan ser ‘amiguis’. ¿Será?...



La intérprete del tema ‘La atorranta’, la argentina VERÓNICA ÁVILA, le envió un saludo a la bailarina ISABEL ACEVEDO y quien se burló fue KARLA TARAZONA. Qué buenaaaaaaaaa...



EVA AYLLÓN se siente contenta por la aceptación que tiene su videoclip de la versión de ‘Despacito’, que ya superó el millón de visitas. Por cierto, anunció que el 22 de julio se presentará en el colegio Santa Úrsula... Somos fuga porque mi amorcito está listo para bailar pechito con pechito... Suuuaaaveee.

