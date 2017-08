¿Sheyla Rojas podría conducir bloque de farándula? 

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’.... LUIGI CARBAJAL por el momento no piensa responderle a la bailarina ANDREA FONSECA, luego que lo acusó de acosarla, pero dicen las ‘malas lenguas’ que su hermetismo se debe a que firmó contrato de exclusividad con un canal y ahí contaría su verdad. Asuuu...



CARLOS CACHO y NACHO DEL ÁGUILA inauguraron su salón de belleza personalizado y la madrina fue JESSICA NEWTON. Buenas vibras...



GISELA VALCÁRCEL reconoció que aprendió la lección y ya no suelta las manos del timón cuando está manejando, como lo hizo cuando realizó una transmisión en vivo para sus seguidores. Manya...



MELISSA LOZA tuvo un encuentro casual con IVANA YTURBE, quien la tildó de ‘resbalosa’, pero la ‘Diosa’ no se intimidó, porque ‘el que no la debe, no la teme’...



Dicen que SHEYLA ROJAS estaría en conversaciones para conducir el bloque de espectáculos de América Noticias mediodía, que tiene como figura a NATALIE VÉRTIZ. Uyuyuyuy... Somos fuga porque mi amorcito quiere recorrer mis curvas... Suuuaaaveee.