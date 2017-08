Shirley Arica se puso exquisita con la prensa 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood... JENKO DEL RÍO se puso saltón cuando KURT VILLAVICENCIO, ‘METICHE’, comentó que su novia, que vive en Miami, estaba celosa por su baile con PAULA MANZANAL. El modelo no aguantó ‘pulgas’ y le pidió que no diga cosas que no son ciertas. Más correa, papito...



LADY GUILLÉN dijo que no le molesta que la comparen con LAURA BOZZO, pues cada una tiene su propio estilo. Uhmmmm...



SHIRLEY ARICA estuvo ayer en una ‘activación’, pero no quiso hablar con la prensa y se puso exquisita. Entonces, ¿para qué fue? Para que le den sus entraditas. Ups...



MÓNICA CABREJOS contó que su ‘relación mágica’ con ‘TENCHY’ UGAZ terminó porque la distancia es complicada. Esteee...



BRENDA CARVALHO comentó que está nerviosa por la final de ‘El gran show’, pero sus compañeritos de ‘COMBATE’ irán a hacerle barra este sábado. Bien...



LEYSI SUÁREZ bromeó con el imitador de su expareja MARCO ANTONIO GUERRERO, pues aseguró que el de ‘YO SOY’ estaba mejor que el original. ¡Plop...! Somos fuga porque mi amorcito está listo para bailar pegadito... Suuuavaeee.

Shirley Arica y Diego Chávarri se dijeron de todo en 'Combate'.