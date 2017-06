Shirley Arica está voceada para ingresar a ‘Combate’

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me cuentan que SHIRLEY ARICA se verá cara a cara con DIEGO CHÁVARRI, pues la ‘Chica realidad’ está voceada para ingresar a ‘Combate’. A comer canchita...

VANIA BLUDAU dijo que cree en el karma, pero que no fue una indirecta para KARLA TARAZONA porque no le desea nada malo. Y sobre CHRISTIAN DOMÍNGUEZ aseguró que le es indiferente porque con el novio que tiene no necesita hablar de nadie. Asuuu...

ANGIE JIBAJA lloró a mares cuando le mostraron los videos de su expareja FELIPE LASSO con ÁMBAR MONTENEGRO, pues nunca imaginó que el colombiano estuviera tan entusiasmado con la ecuatoriana. Asuuuu...

Dicen que CLAUDIA PORTOCARRERO es padre y madre de su hija, porque su pareja constantemente viaja a Holanda. Manya...

Combate

ERICK SABATER aceptó las disculpas de RAFAEL CARDOZO luego que le dijo que ‘era la mochila’ de MICHELLE SOIFER...



Somos fuga porque mi amorcito quiere celebrar hoy pechito con pechito... Suuuuaaaveee