Sofía Franco tiene todo listo para reaparecer con ‘Cuéntamelo todo’

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Cuentan que Cupido flechó a XIMENA HOYOS, quien está templada de un abogado. Asuuu...

LISSET SILVA, la expareja de ANDY V, está en la ‘dulce espera’ y dicen que tendrá un varoncito. Felicidades...

TILSA LOZANO vaciló a ROBERTO MARTÍNEZ (49) por la diferencia de edades con su novia, la trujillana FABIOLA MANTILLA (23) y dijo que a lo mejor no es su actual pareja sino ‘que la ha adoptado’. Qué buena...

La conductora de ‘Caso cerrado’, ANA MARÍA POLO, le echó flores a ROSÁNGELA ESPINOZA y LUCAS PIRO, pues vía Twitter elogió lo bien que bailaban la bachata acrobática. Asuuu...

MARIO HART oficializó a KORINA RIVADENEIRA, pues en su cuenta de Instagram subió un video y fotos donde posa con la ‘veneca’ y escribió: no tengo tiempo para odiar a los que me odian, ando demasiado ocupado amando a los que me aman. ¿Durará?...

SOFÍA FRANCO ya tiene todo listo para reaparecer con ‘Cuéntamelo todo’, por ATV. Competirá con REBECA ESCRIBENS y JAZMÍN PINEDO. Asu... Somos fuga porque mi amorcito está listo para hacerme sudar toda la noche... Suuuaaaveee.