HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de la farándula... JOSÉ LUIS ‘EL PUMA’ CARRANZA estuvo ayer de cumpleaños y lo celebró al lado de su esposa CARMEN. Manya...



JANET BARBOZA fue una de las invitadas al cumpleaños de CARLOS ÁLVAREZ, donde la popular ‘Rulitos’ dijo, copa en mano, que estaba celebrando la expulsión de JULIETA RODRÍGUEZ. Qué buena...



A propo, los que robaron miradas fueron ‘CHATÍN’ ALMANZA y SARA MANRIQUE, quienes la rompieron en la pista de baile...

Me pasan el talán de que TILSA LOZANO y DORITA ORBEGOSO tuvieron un intercambio de palabras, porque discutieron por un box en una conocida discoteca del sur. Asuuu...



YIDDÁ ESLAVA y JULIÁN ZUCCHI compartieron tiernas fotografías de su bebé en sus redes sociales, pues ayer cumplió un mes de nacido. Babero para los papis...



JÉSSICA NEWTON y MAGALY MEDINA se han vuelto íntimas, porque salen a tonear con sus respectivas parejas y comparten sus fotografías en las redes... Ahora sí me quito porque hace mucho calor y mi motorizado dice que me hará probar de su heladito... Suuuaaaveee.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.