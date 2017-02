¿Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo no se despidieron tras aparecer en el 'Reventonazo'?

HOLA, MI BARRUNTO...Llego embaladita con los últimos chismes de la farándula... MELISSA KLUG sí que la pasa de lo lindo, porque hace dos días agarró sus maletas y viajó a Brasil, donde está disfrutando del festival de Río de Janeiro, en compañía de su hermano y su amiga la ‘Chama’. ¿Y su amorcito Ítalo? Uhmmm...



ERNESTO JIMÉNEZ no la pasa nada mal tras su alejamiento de ALEJANDRA BAIGORRIA, pues el fin de semana estuvo por Punta Hermosa junto a KRAYG PENA, ANDRÉ CASTAÑEDA y PAULA ÁVILA. ¿Noche de solteros? Bien ahí...



ALONDRA GARCÍA fue criticada en las redes sociales, tras publicar una fotografía en bikini en la piscina. Los usuarios de Instagram le dijeron a la ‘ojiverde’ que está muy flaca...



Me chismean por ahí que TILSA LOZANO y MIGUELÓN ni se despidieron cuando se apagaron las cámaras y luces del programa ‘El reventonazo de la Chola’, donde reaparecieron para desmentir su ruptura. ¿Qué cosa?... Ahora sí me quito porque mi motorizado quiere que esta noche le mueva el ‘totó’... Suuuaaaveee.

Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo

