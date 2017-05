A Tula Rodríguez la calificaron, en redes sociales, de ‘conchuda’ por no pagarle la indemnización a dos extrabajadores de su spa [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... A TULA RODRÍGUEZ la calificaron, en redes sociales, de ‘conchuda’ por no pagarle la indemnización a dos extrabajadores de su spa, a los que supuestamente despidió arbitrariamente.



Ayayay... AÍDA MARTINEZ celebró su cumpleaños con una gran fiesta y dijo que algunas ‘envidiosas’ quisieron arruinarle la fiesta. Nooo... PANCHO RODRÍGUEZ y DIANA SÁNCHEZ se dijeron la ‘vela verde’ en ‘Combate’ y al final, el chileno tuvo que disculparse con la ‘Chata’.



Ayayay... El curita de ‘Al fondo hay sitio’, FERNANDO BAKOVIC, ahora será un delincuente en la película ‘Mafiosa’. El actor comparte roles en esta cinta con KUKULI MORANTE...



LEONARD LEÓN comentó que si KARLA TARAZONA quiere iniciar una nueva relación sentimental, tiene su aprobación, pero no sabe si anda en ‘coqueteos’ con el cantante ALEXANDER BLAS. Hummm... Somos fuga porque mi amorcito, esta noche, me noquea a besos... Suuuaaaveee.

Carlos Mendoza demanda a Tula Rodríguez.