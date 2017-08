¿Tula Rodríguez y Gisella Valcárcel no se saludan? ¡Veamos! [VIDEO]

jHOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



MARIO HART está feliz porque ganó una competencia automovilística en Arequipa, pero antes de llegar a la meta tuvo un incidente en la noche, y es que una vaca se cruzó en su camino, lo que pudo ocasionar un accidente. Auch...



Por cierto, el congresista RICHARD ACUÑA estuvo en La Chutana, bien acompañado de su familia. ¿Y BRUNELLA? Bien, gracias...



Me cuentan que TULA RODRÍGUEZ y GISELA VALCÁRCEL se cruzaron en la cafetería de América en Pachacámac y se ignoraron. Uyuyuy...



La ‘veneca’ ALEXANDRA MÉNDEZ sorprendió a propios y extraños al publicar en su red social una foto haciendo ‘topless’ frente a la Torre Eiffel. Asuuu...



La ex ‘guerrera’ ALESSANDRA BONELLI confesó en el reality ‘La casa de las reinas’, que fue víctima de violación por parte de su entrenador físico y dijo que contó su caso para que otras mujeres que pasen por lo mismo no tengan miedo y denuncien a su agresor...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree piloto y dice que esta noche recorre mis curvas... Suuuaaaveee.