Yahaira Plasencia se enojó con 'Pollo gordo' por esto [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La salsera PAULA ARIAS se convirtió por segunda vez en mamita y dio a luz a la pequeña BRIANA. Felicitaciones...



Me cuentan que la ‘Bebita’ ANABEL TORRES pasaría a la fila de las casadas, pues se amarra en octubre, con su chibolo RONNY. Hummmm...



EL ‘PATO’ QUIÑONES se irá en unos días a Estados Unidos, porque ganó una audición que hizo para un coreógrafo que trabajó con MARIAH CAREY, y será parte de su nuevo proyecto. Vale...



A pesar que CÉSAR TÁVARA aclaró que fue internado en el hospital por un mal estomacal y no por un intento de suicidio como se especuló, un familiar cercano al ‘primo alcahuete’ lo desmintió y aseguró que está mal emocionalmente y sufre de depresión. Nooo...



JUNIOR SILVA, ‘POLLO GORDO’, dijo que YAHAIRA PLASENCIA no hizo una buena imitación de PAULINA RUBIO y la salsera puso cara de pocos amigos...



ÁLAMO PÉREZ LUNA, quien es jurado de ‘Báilamelo todo’, se rompió el ojo con las participantes y más de uno mencionó que necesitaba babero. ¡Qué buena...! Somos fuga porque mi amorcito se alucina futbolista y hoy me golea... Suuuaaaveee.

César Távara hospitalizado