¿Yahaira Plasencia se mudó frente a la casa de Paula Arias?

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos ‘chismes’ de ‘Chollywood’... EVELYN VELA se burló de YAHAIRA y dijo que todo lo que le pasa es porque nunca tuvo los pies sobre la tierra y le falta humildad...

Por cierto, ‘TOMATE’ BARRAZA contó que la salsera se mudó al frente de la casa de PAULA ARIAS, la líder de ‘Son Tentación’. Uyuyuy...

PATRICIO PARODI afirmó que no tiene planes de boda con SHEYLA ROJAS porque no sabe lo que pasará en el futuro, pero asegura que son felices viviendo su presente. Además, el ‘guerrero’ aclaró que ANTONIO PAVÓN no es su amigo, pero si lo ve, lo saluda con respeto. Manya...

TILSA LOZANO le recomendó a ANGIE JIBAJA que no llore más por FELIPE, quien le fue infiel con ÁMBAR, porque no supo respetarla y por eso no vale la pena...

MANOLO ROJAS anda preocupado porque su barrio, San Juan de Lurigancho, está afectado por las lluvias y las crecidas de los ríos. Pide a las autoridades trabajar con rapidez para atender a los vecinos. Ayayayy...

ALEXANDRA MENDEZ voló a México para participar en el matrimonio de LAURA SPOYA. Asuuu... Somos fuga porque mi amorcito está listo para engreírme toda la noche... Suuuaaaveee.