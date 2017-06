¿Yahaira Plasencia le cerró las puertas al amor? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los chismes de ‘Chollywood’... NATANIEL SÁNCHEZ confirmó que dejó la serie ‘Pensión Soto’ pero evitó dar detalles al respecto, porque ahora está enfocada en su carrera teatral. Uhmmm...



CAROL REALI, ‘CACHAZA’, sacó al fresco a RAFAEL CARDOZO, pues dijo que ya tienen 7 años de relación y aún no le pide matrimonio. A propo, la ‘garota’ ayer inauguró un nuevo spa ‘Luis and Luis by Cachaza’, en Comas. Asuuu, mosca para facturar... Me pasan el talán que DIANA SÁNCHEZ reaparecerá mañana en ‘El gran show’. ¿Será uno de los nuevos jales? Uhmmmm...



El ‘guerrero’ YACO ESKENAZI sacó cara por su amigo JEFFERSON FARFÁN y dijo que el futbolista tiene derecho a realizar sus fiestas en Miami, pues está solterísimo...

DIEGO BERTIE contó que grabó una película con MILETT FIGUEROA y KORINA RIVADENEIRA y precisó que todos tienen la oportunidad de prepararse y crecer...



YAHAIRA PLASENCIA descartó enamorarse en ‘Esto es guerra’ porque el amor lo dejó en segundo plano... Soy fuga porque mi amorcito se alucina electricista y dice que esta noche me dará una descarga de 100 voltios... Suuuaaaveee.