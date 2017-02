HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... JAZMÍN PINEDO contó que hay 20 cuentas de Twitter que se dedican a atacarla e insultarla. Incluso, comentó que le habían chismeado que dichas cuentas las maneja su archirrival ALEJANDRA BAIGORRIA. Asuu...



El ‘ZORRO’ ZUPE le pidió disculpas a NICOLA PORCELLA, tras deslizar que tuvo un ‘affaire’ con una chica de nombre Andrea en su último viaje a Estados Unidos. Además, aclaró que el ‘guerrero’ está feliz con la ‘Negrita’ ANGIE ARIZAGA...



Me cuentan las malas lenguas que ‘CARLONCHITO peeee’ está un poquito histérico porque aún no le dan su programa propio en Latina. Cosas de la vidaaa...



Por cierto, dicen que a MAGALY MEDINA le han contratado un ‘couch’ para que la asesore, le dé algunos tips y pueda conducir el noticiero ‘90 Matinal’. ¿Dará fuego?...



YAHAIRA PLASENCIA está con roche, porque ‘Amor, amor, amor’ difundió unos audios donde se le escucha decir que las integrantes de ‘Son Tentación’ copiaron su estilo de baile. Nooo...



KAREN SCHWARZ compartió una fotografía donde luce un sexy bikini y sus 31 semanas de gestación... Somos fuga porque mi amorcito dice que esta noche me tumba el quiosco... Suuuaaaveee.

Zorro Zupe amenazas