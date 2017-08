Alianza Lima debe ganar en Cutervo [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Por la transparencia y salud del Apertura, Alianza Lima debe ganar hoy en Cutervo. La cosa es que haga más puntos en la cancha que Real Garcilaso. O por último, que campeone por diferencia de goles. Si no es así, a la gente no se le quitará de la cabeza que el torneo se manchó. No recuerdo un caso similar en otra liga que salga el fallo 48 horas previo a la definición del título. Eso solo ocurre en el Perú. Es un circo y sin carpa. Dirán que el ‘men’ de la Comisión de Justicia es socio activo del club, que también se benefició el Aurich, que se juega la baja y que es digitado por lo bajo. Saldrán miles de historias. Yo insisto, ¿por qué no se pronunciaron apenas presentaron el reclamo? Son un par de hojitas para leer. Ni que fuera el expediente de ‘Barrio King’. Sí, señores...



Hay un runrún de que ‘Velascues’ se aburrió del ‘Cabezón’. Lo veía en la mañana y le malograba el día. No lo soportaba y, de solo escuchar su voz, renegaba. Es que el técnico ordenaba concentración a las 9 de la noche, pero al zaguero lo internaba al mediodía. Encima lo encerraba después de los partidos. Su fama de ‘bombero’ le pasó la factura. Es por eso que hizo todo lo posible para que lo boten. ¿Será cierto eso?...



Me pasan la voz que le cortaron las ‘piernas’ a un ‘chatito’ que no tiene continuidad al final de la avenida Javier Prado. Tenía todo arreglado con el ‘City’ para el Clausura por el mismo sueldo (4 mil cocos mensuales) que chapa en su actual equipo, pero apareció una empresa chilena que lo representa y pidió 30 mil verdes por el préstamo. Los cusqueños los mandaron a la mela. Así es...



Bien el arquerito de la ‘Harvarting’. Tiene apellido y temperamento de mundialista. Cuando estuvo en la selección Sub-20, lo ‘parchó’ al entrenador que llaman ‘Turco’: ‘Profesor, usted prefiere a los juergueros antes que a los que se cuidan. Diga que me ha desconvocado’. El chamaco se arrancó y hoy la rompe en el arco de Santa Anita. ‘Churrito’, ‘Hiena’, Deza y otras ‘joyitas’ participaron en ese sudamericano. Así es... Me voy, soy fuga.

