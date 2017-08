Alianza Lima: El Bombardero habla de su logro en el Torneo Apertura [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Alianza Lima ganó el Apertura. Se llevó el torneo por diferencia de goles si no le quitamos los 6 puntos a Real Garcilaso. Así que la mesa no lo ayudó. Tiene la defensa menos batida y el mejor ataque. Los números son bonitos. ¿Y el juego? Sobre eso no se pronunciaron los jugadores y entrenador después del partido en Cutervo. La mayoría estaba a la defensiva y se barretearon. ‘Diga lo que diga la gente, somos campeones’, declaró Miguel Araujo en la televisión. ‘Salimos campeones, no importa cómo’, expresó Alejandro Hohberg. Ellos mismos ponen la plancha antes que sigan las preguntas con ese temita, porque saben que hay una espinita que no los dejó soltarse en los festejos. No hubo mucha alegría. Quizá se están midiendo para fin de año. Sí, señores...



Lo que rescato del equipo es que peleó cada pelota como si fuese la última y hasta el pitazo final. Remó y remó con pelotazos y tuvo su recompensa. Un estilo al que no está acostumbrado el hincha, pero que ha sido efectivo. ‘San Butrón’ solito salvó varios partidos. No fue el balón al piso ni el fútbol los que cerraron los resultados. Fueron sus manos y atajadas. El arquero salió en el ranking casi todas las semanas. Si eso se repite en el Clausura, no sé si la suerte otra vez estará de su lado. Así es...



Se me pasó el detallito de la bronca de Juan Reynoso con Gerardo Ameli hace una semana. Al final del Melgar-Municipal, cuando el argentino va a saludarlo, el ‘Cabezón’ le tira el veneno: ‘Tu equipo no da más de tres pases seguidos’. Por eso reventó el problema. Eso demuestra lo desubicado que es el que odia a los periodistas. Eso no se hace. Es poco profesional. ¿Acaso en la Copa Libertadores alguien lo humilló cuando hizo cero puntos? Pero también me pasan la voz de que el ‘parrillero’ no es ninguna mosquita muerta. En el Torneo de Verano, cuando dirigía al Sport Rosario, se le prendió a Orlando Lavalle cuando chocaron con la San Martín. Lo insultó parejo hasta que el jefe de equipo de la universidad le metió un cabezazo y lo bañó en sangre. O sea que en Arequipa pagó a lo ganso y en Huaraz lo reventaron por malcriado. Ayayayayay...



Hay un runrún de que a Luis Trujillo le robaron el sábado por la noche cerca a Plaza San Miguel. Vimos a varios serenos chequeando su ‘nave’. Es que los ‘amigos de lo ajeno’ se levantaron la computadora de su auto. En un abrir y cerrar de ojos lo ‘terciaron’. A veces el seguro cubre, pero igual tienes que pagar el deducible. Curuju... Me voy, soy fuga.

